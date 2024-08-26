以黎局勢持續升級？真主黨領導人：可能對以色列發動進一步襲擊！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 09:32

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黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）周日（25 日）表示，會評估當天早些時候火箭彈和無人機襲擊以色列軍事目標的成效，再決定是否發動進一步襲擊。

據《路透》報導，根據納斯魯拉的說法，這次主要目標是深入以色列境內 110 公里的一個軍事情報基地，這是迄今為止最深的襲擊，距離特拉維夫僅 1.5 公里。

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他強調，將評估這次行動的結果，這是對以色列上月在貝魯特南郊殺害真主黨最高指揮官舒庫爾的報復。

「如果結果顯示還不夠，那麼我方保留再次反擊的權利。」他說。

納斯魯拉說，真主黨成功發射 300 多枚卡幽沙（Katyusha）火箭彈，分散了以色列鐵穹防禦系統的注意力，接著派出攻擊型無人機，包括從東部貝卡谷地發射的無人機。

納斯魯拉稱，真主黨「按計劃」發動攻擊，否認了以色列軍方的說法，即以軍先發制人，阻止了真主黨更大範圍的襲擊。他說，真主黨有意避免以平民或公共基礎設施為目標。

以色列總理尼坦雅胡周日則在內閣會議上表示，當天早上以色列「先發制人」，攻擊真主黨，且這件事還沒完。