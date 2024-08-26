美中關係風險積聚時刻 蘇利文見王毅 中國學者提三大看點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-26 08:47

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今年是美國大選年，美中關係能否穩下來、好起來，是全球關心的大事。本周即將展開的一場中美高層互動，或許能讓外界捕捉到新的信號。

應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理蘇利文將於 8 月 27 日至 29 日訪華，舉行新一輪美中戰略溝通。

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據《上觀新聞》周日（25 日）報導，美中兩國進行戰略溝通，是 2022 年 11 月美中元首峇厘島峰會達成的重要共識。自 2023 年 5 月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他、曼谷進行過三輪戰略溝通。

如果再加上去年 10 月兩位高官在華府會面，本周蘇利文訪問北京，將是二人 16 個月來第五次會面。

值得一提的是，這將是蘇利文上任近 4 年來首次訪華，也將是 8 年來美國總統國安事務助理首次訪華。2016 年，歐巴馬政府時任國安事務助理賴斯曾專程來華訪問。

蘇利文的中國之行為期 3 天，比起前三輪戰略溝通（分別長達約 8 小時、12 小時、12 小時），此次蘇利文或許可以與中方官員有更充裕的互動時間。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，這次美中討論的議題，可能集中在三個方面。

一是宏觀戰略性溝通。

雙邊層面，主要是美中的相互認知、如何管理美中競爭、國家安全和經濟活動之間的邊界等問題。國際層面，美中應該會聚焦烏克蘭戰爭、以哈戰爭等熱點問題。

二是具體問題討論。

中方的關切包括：美國不斷加強對台勾連、支持菲律賓在南海問題上挑釁、擬對中國外貿「新三樣」加徵關稅、制裁中國實體、可能提出對華投資限制措施，以及中美科技合作協定續簽問題、中美人文交流障礙等。

美方的議事清單則包括：在台灣、南海問題上提出立場，試圖施壓中國不要支持俄羅斯、就中東局勢、北韓、緬甸等問題闡釋主張，以及可能繼續提「產能過剩」等問題。

三是「拜習會」。

美方匿名官員透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平都可能出席今年 11 月 APEC 領導人非正式會議和在巴西 G20 峰會，蘇利文此訪或許也會與中方討論年底前美中元首會晤的可能性，並為此做準備。