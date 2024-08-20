〈國泰金經濟調查〉8月歷經股災 景氣展望、股市樂觀指數雙降

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 09:54

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國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2024 年 8 月國民經濟信心調查，顯示民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願同步減少，此外，台股日前經歷股災，國際股市震盪走低，使得民眾的股市樂觀情緒及風險偏好同步下降。

國發會最新公布的 6 月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，不過，受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數大幅走低至 3 (7 月：21.1)，展望樂觀指數同步下降至 - 3.2 (7 月：12)，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續 2 個月上揚後首度回落。

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大額消費意願指數降至 11.3 (7 月：14.8)，耐久財消費意願指數則下滑至 - 8.3 (7 月: -5.7)。房屋稅差別稅率 2.0 方案於 2024 年 7 月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願下降至 - 44.8 (7 月：-41.1)，賣房意願指數小幅走低至 11.2 (7 月：11.7)。

主計總處今年 5 月預估台灣 2024 年經濟成長率 3.94%，通貨膨脹率 2.07%，本月調查結果顯示，民眾對於 2024 年台灣經濟成長率的平均預期值小幅滑落至 3.09% (前月 3.11%) ，仍有 59% (前月 60%) 的民眾認為 2024 年經濟成長率會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.57% (前月 2.59%)，有 88% (前月 88%) 的民眾認為 2024 年通貨膨脹率會高於 2%。

整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於 2024 年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。

調查期間美國就業數據，且主要公司第二季財報遜於預期，令國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至 5.3 (7 月：29.7)，而風險偏好指數則走低至 19.4 (7 月：24.9) ，但仍維持在正值的樂觀區間。

針對民眾對未來半年想增持的外幣，本次調查結果顯示，36.3% 的民眾最想增持的外幣是美元，23.3% 的民眾想買日圓，2.4% 民眾會持有歐元，2.2% 民眾想兌換人民幣，1.4% 民眾則欲買其他貨幣，而 34.4% 的民眾則沒有意願持有外幣。