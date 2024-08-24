鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至26.61元，預估目標價為514.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-24 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.78元下修至26.61元，其中最高估值28.44元，最低估值25.49元，預估目標價為514.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|28.44(28.44)
|31.52
|34.5
|最低值
|25.49(25.49)
|29.07
|34.35
|平均值
|26.81(26.92)
|30.03
|34.43
|中位數
|26.61(26.78)
|30.05
|34.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7,706,000
|8,600,000
|9,194,480
|最低值
|7,089,000
|7,812,000
|8,694,000
|平均值
|7,382,930
|8,275,860
|8,944,240
|中位數
|7,405,000
|8,326,580
|8,944,240
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|22.83
|22.03
|17.84
|10.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|6,789,861
|6,321,198
|5,595,043
|3,978,413
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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