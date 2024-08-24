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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶碩(6491-TW)EPS預估下修至26.61元，預估目標價為514.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-24 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對晶碩(6491-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.78元下修至26.61元，其中最高估值28.44元，最低估值25.49元，預估目標價為514.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值28.44(28.44)31.5234.5
最低值25.49(25.49)29.0734.35
平均值26.81(26.92)30.0334.43
中位數26.61(26.78)30.0534.43

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,706,0008,600,0009,194,480
最低值7,089,0007,812,0008,694,000
平均值7,382,9308,275,8608,944,240
中位數7,405,0008,326,5808,944,240

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS22.8322.0317.8410.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,789,8616,321,1985,595,0433,978,413

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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