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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估下修至39.65元，預估目標價為1131元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 22:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.06元下修至39.65元，其中最高估值41.29元，最低估值33.5元，預估目標價為1131元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值41.29(43.49)46.9156.4453.77
最低值33.5(33.5)38.2143.3553.77
平均值39.12(39.48)43.8349.4953.77
中位數39.65(40.06)44.1649.7753.77

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值32,983,00037,878,00043,424,00042,965,100
最低值28,790,00032,594,00035,426,88042,965,100
平均值31,669,38035,749,11039,639,59042,965,100
中位數31,840,72036,126,33040,258,00042,965,100

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS34.8330.0733.6725.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		29,827,35226,072,87425,399,89519,103,001

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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