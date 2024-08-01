鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為57.91元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元下修至0.63元，其中最高估值1.31元，最低估值0.54元，預估目標價為57.91元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.31(1.31)
|2.56
|2.18
|1.8
|最低值
|0.54(0.57)
|0.67
|1.12
|1.22
|平均值
|0.74(0.77)
|1.37
|1.58
|1.56
|中位數
|0.63(0.71)
|1.41
|1.6
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.34億
|26.08億
|29.36億
|26.33億
|最低值
|20.85億
|21.46億
|22.05億
|21.84億
|平均值
|22.00億
|23.24億
|24.27億
|23.50億
|中位數
|21.95億
|22.34億
|23.04億
|22.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|營業收入
|14.04億
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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