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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.63元，預估目標價為57.91元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 04:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.71元下修至0.63元，其中最高估值1.31元，最低估值0.54元，預估目標價為57.91元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.31(1.31)2.562.181.8
最低值0.54(0.57)0.671.121.22
平均值0.74(0.77)1.371.581.56
中位數0.63(0.71)1.411.61.61

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.34億26.08億29.36億26.33億
最低值20.85億21.46億22.05億21.84億
平均值22.00億23.24億24.27億23.50億
中位數21.95億22.34億23.04億22.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.14-0.10-0.210.170.62
營業收入14.04億13.42億11.76億14.35億19.17億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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