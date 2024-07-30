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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.71元，預估目標價為58.26元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 10:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.72元下修至0.71元，其中最高估值1.31元，最低估值0.57元，預估目標價為58.26元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.31(1.31)2.562.181.85
最低值0.57(0.57)0.81.241.22
平均值0.77(0.81)1.411.631.6
中位數0.71(0.72)1.411.591.67

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值23.34億26.08億29.36億25.96億
最低值20.85億21.46億22.05億21.84億
平均值22.14億23.40億24.41億23.33億
中位數22.08億22.68億23.49億22.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.14-0.10-0.210.170.62
營業收入14.04億13.42億11.76億14.35億19.17億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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