鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為58.23元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.72元，其中最高估值1.69元，最低估值0.36元，預估目標價為58.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.69(1.69)
|2.52
|2.29
|2.36
|最低值
|0.36(0.36)
|0.78
|1.24
|1.22
|平均值
|0.82(0.85)
|1.44
|1.7
|1.74
|中位數
|0.72(0.76)
|1.41
|1.7
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.31億
|26.08億
|29.36億
|25.96億
|最低值
|20.85億
|21.46億
|21.89億
|21.84億
|平均值
|22.09億
|23.32億
|24.34億
|23.31億
|中位數
|22.07億
|22.56億
|23.60億
|22.72億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.14
|-0.10
|-0.21
|0.17
|0.62
|營業收入
|14.04億
|13.42億
|11.76億
|14.35億
|19.17億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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