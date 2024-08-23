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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台新金(2887-TW)目標價調升至18.75元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 22:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對台新金(2887-TW)提出目標價估值：中位數由17.79元上修至18.75元，調升幅度5.41%。其中最高估值21.15元，最低估值15.87元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予台新金(2887-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立2位、保守悲觀1位。

台新金(2887-TW)今(23日)收盤價為19.4元。近5日股價上漲3.19%，相關金融保險近5日下跌1.35%，集中市場加權指數下跌0.86%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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