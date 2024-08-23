BTC會議下周登場 林百里將現身開講

根據 BTC 公布的議程，周一的議題將聚焦三大議題，包括「智慧創新」、「生醫永續」以及「健康台灣」。而林百里將作為 BTC 會議的首位講者，預期將分享最新的智慧醫療產業趨勢。

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針對智慧醫療林百里曾指出，智慧醫療屬於應用科學範疇，而非計算科學，雖然廣達在研發上沒有問題，但在精準行銷上比較困難，仍需時間建立商業模式。