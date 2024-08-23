BTC會議下周登場 林百里將現身開講
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 19:12
2024 行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 將於下周一 (26 日) 登場，BTC 也公布議程，廣達 (2382-TW) 董事長林百里將現身，擔任首場 Keynote Speech 講者，預料屆時將分享智慧醫療發展趨勢。
根據 BTC 公布的議程，周一的議題將聚焦三大議題，包括「智慧創新」、「生醫永續」以及「健康台灣」。而林百里將作為 BTC 會議的首位講者，預期將分享最新的智慧醫療產業趨勢。
針對智慧醫療林百里曾指出，智慧醫療屬於應用科學範疇，而非計算科學，雖然廣達在研發上沒有問題，但在精準行銷上比較困難，仍需時間建立商業模式。
行政院為加強生技產業發展藍圖的規劃，並強化政策與資源統籌功能，2005 年成立生技產業策略諮議委員會議，並逐年召開會議，針對國內生技產業發展，提出策略與方向建議。
BTC 作為產政學研學的產業政策交流溝通平台，也將持續廣納各界觀點，並從中提煉產業的發展策略，布局台灣生醫產業的戰略版圖。
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