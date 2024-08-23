〈陸港盤後〉A股反彈終結日線連三黑 科技股財報欠佳拖累港股走低

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 16:31

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中國 A 股市場三大指數周五 (23 日) 全天狹幅震盪反彈，終場齊步收紅，結束連 3 日跌勢，香港股市四大指數亦悉數下跌，恒生指數更曾短暫跌破 17500 點關卡，但午後收斂跌幅。

滬指周五量縮反彈漲 0.2% 至 2,854.37 點，深證成指漲 0.24% 至 8,181.92 點，創業板指漲 0.02% 至 1,546.9 點，兩市成交額合計人民幣 5102 億人民幣，較周四減少 389 億人民幣。

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大盤方面，保險、IT 設備、軟體服務、家用電器、證券等族群領漲，大眾運輸、紡織服飾、固態電池、醫藥、船舶等類股則跌幅居前。

華為概念股周五全面大漲，海思、鴻蒙等個股領漲，深圳華強連 7 日收漲停板，數位貨幣概念也震盪走強，京北方、優博訊、世紀鼎利、深圳華強、拓維資訊等 10 餘股漲停。保險、證券等金融領域. 震盪走高。西部大開發概念股接近收盤前異動，西部牧業、西部建設、天山股份、新疆交建等多股漲停。跨國支付概念股再度活躍，東方通漲超 10%，京北方漲停。家用電器族群亦走強，深康佳 A、長虹美菱等漲停。

機器人概念股則持續調整，愛仕達跌停，固態電池概念股也持續修正，盟固利跌超 10%。整體上，個股跌多漲少，全市場超 3200 檔個股下跌。

消息面上，2024 海思全聯接大會將於 9 月 9 日在深圳舉行，這也是首屆海思全聯接大會。光大證券指出，9 月華為兩場大會即將召開值得期待。華為和海思全聯接大會召開在即，建議關注產業鏈核心廠商相關投資機會，其它方向建議關注國產伺服器、國產手機、國產汽車產業鏈、設備 / 連接 / 操作系統等產業鏈的相關公司。

此外，中共中央政治局周五召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。

香港恒生指數周五收跌 0.16% 至 17612.1 點，恒生科技指數收低 1.13% 至 3468.94 點，國企指數收低 0.08% 至 6219.24 點，紅籌指數收跌 0.33% 至 3544.67 點。

網易第二季業績營收不如預期，淨利亦年減 13.3% 至 78 億元，毛利則年增 11.6% 至 160 億元，每股淨利 0.29 美元，非公認會計準則下基本每股淨利 0.33 美元。