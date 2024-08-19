盤後速報 - 龍德造船(6753)下週(8月26日)除權息1.6元，預估參考價130.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
龍德造船(6753-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.5元，合計股利1.6元。
以今日(8月19日)收盤價138.00元計算，預估參考價為130.38元，權息值合計為7.62元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
龍德造船(6753-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。近5日股價上漲10%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|138.00
|1.1
|0.8%
|0.5
|2023/08/31
|102.5
|1.0
|0.98%
|0.0
|2022/08/29
|71.5
|0.25
|0.35%
|2.25
|2021/10/26
|32.1
|0.58
|1.81%
|0.0
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