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鉅亨速報

盤後速報 - 龍德造船(6753)下週(8月26日)除權息1.6元，預估參考價130.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


龍德造船(6753-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.1元，股票股利0.5元，合計股利1.6元。

以今日(8月19日)收盤價138.00元計算，預估參考價為130.38元，權息值合計為7.62元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

龍德造船(6753-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶及其零件製造業。船舶維修。近5日股價上漲10%，集中市場加權指數上漲4.1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 138.00 1.1 0.8% 0.5
2023/08/31 102.5 1.0 0.98% 0.0
2022/08/29 71.5 0.25 0.35% 2.25
2021/10/26 32.1 0.58 1.81% 0.0

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