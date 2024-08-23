盤中速報 - 龍德造船(6753)急拉3.24%報143.5元，成交1,946張
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 09:19
龍德造船(6753-TW)近5分K漲速3.24%，23日09:19報143.5元，成交1,946張，今日漲幅為6.3％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
龍德造船(6753-TW)近5日股價上漲3.05%，所屬產業為航運業，相關航 運 業上漲0.49%。集中市場加權指數上漲1.57%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,015 張
- 外資買賣超：+965 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+51 張
- 融資增減：-80 張
- 融券增減：-68 張
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