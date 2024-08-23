貨幣市場基金資產規模創新高 8月再獲巨量資金流入

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-23 14:50

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隨著投資者在聯準會可能降息之前尋求鎖定高收益，貨幣市場基金在 8 月獲得大筆資金流入，資產規模達到了歷史新高。

根據投資公司協會 (Investment Company Institute) 最新數據，截至 8 月 21 日的一周內，美國貨幣市場基金新增了 249 億美元資金，本月累積資金流入量達到了約 1060 億美元。目前，約有 6.24 兆美元現金存放在這類基金之中。

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值得注意的是，貨幣市場基金資產最新增量大部分來自散戶投資者，總計 214 億美元。同時，機構投資者也增加了約 34.5 億美元的投資。

這在一定程度上，抵消了由於回應美國證券交易委員會 (SEC) 即將生效的一系列法規，而引發的市場資金外流。這項法規已造成一些基金關閉，投資者不得不調整他們的資產配置。

自 2022 年聯準會啟動了數十年來最積極的緊縮政策以來，散戶投資者便紛紛轉向貨幣基金。儘管市場普遍預期政策制定者將在下個月開始放鬆貨幣政策，但目前較高的利率水準，仍在持續吸引資金流入。

儘管交易員預計到年底前，利率可能會下調約 1 個百分點，但聯準會官員則表示，逐步降息可能是更適當的策略。

此外，即使聯準會開始降低現金利率，貨幣市場基金也可能仍然受歡迎，因為機構和企業財務主管等在利率下降時期往往會選擇將現金管理外包，以獲取收益，而不是自行處理。