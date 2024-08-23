杭州第一座萬達廣場被王健林擺上貨架 仲介：全中國所有萬達廣場都可談價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-23 09:35

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杭州拱墅萬達廣場是萬達在杭州落地的首個商業項目，也是杭州城北人曾經的「歡樂園」，但現在，這個「歡樂園」可能要改名換姓了。

據《界面新聞》周四（22 日）報導，杭州拱墅萬達廣場被擺上貨架，報價人民幣（下同）14.8 億元，年租金 1.0938 億元，整體商業綜合體出售回報率 8 個點以上，價格還可以再談。

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值得關注的是，不僅拱墅萬達廣場被擺在貨架上，仲介人員表示，全中國所有萬達廣場均可談價，理由是萬達向輕資產轉型。

2017 年，萬達集團提出從重資產模式向輕資產轉型的戰略，但賣資產的原因，主要還是資金問題。

可以粗略估算，拱墅萬達的拿地價 14.26 億，年租金近 10 年按 10 億來算，萬達的拿地價都還沒賺回來。

一位商業地產人士表示，拱墅萬達廣場這個出價確實是甩賣。

萬達商管 2024 年第一季財報顯示，目前貨幣資金只有 124.81 億元，短期借款 27.84 億元，長期借款 943.57 億元。萬達商管存續債券共 9 檔，債券存量規模 53.92 億元，其中 13.67 億元將在一年內到期。在境外債中，8.2 億美元債券會在一年內到期。

7 月第一周，3 座萬達廣場接連被賣出。也就是說，太盟集團等新戰投只是在表面上讓萬達渡過了對賭危機，萬達的資金問題，仍然需要萬達賣掉最優質的資產－－萬達廣場。

據不完全統計，2023 年以來，萬達商管對外轉讓了至少 26 家公司的控制權，涵蓋北京、上海、廣州、珠海、天津、合肥、湖州、太倉、海口、西寧、宜春等地多家萬達廣場。其中不乏一線城市項目，且基本上是核心地段優質資產。

這些曾被萬達董事長王健林視為最優質資產的萬達廣場，一個個被擺上貨架，萬達和王健林以此保留了資本市場的信譽。

杭州拱墅萬達廣場是杭州第一座萬達廣場，商業建築面積 14.6 萬平方公尺，商場地下 2 層，地上 5 層，涵蓋餐飲、服飾、珠寶、數碼、娛樂業態。

2013 年 3 月 12 日，萬達以 14.26 億元競得杭州北部軟體園一宗商業商務用地。2014 年 12 月 12 日，該地皮上的萬達廣場開業，一至五層出租率達到 100%。商場商家推出多樣優惠，各種宣傳單成為消費者爭相傳閱的讀物。

商場外，萬達廣場西南側搭建了露天貨櫃音樂舞台，舞台西側 1 號門是進出商場的主要入口，顧客蜂擁而至，當時人潮不亞於現在的胖東來。

時任萬達集團杭州公司總經理的彭輕塵表示：「對於了解萬達的很多杭州人而言，這是『杭州的萬達夢』，但是對於我們來說，這是『萬達的杭州夢』。」

從現在來看，杭州的「萬達夢」和萬達的「杭州夢」都碎了一地。