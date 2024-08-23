遇刺後首場戶外造勢活動 川普站在巨大防彈玻璃後

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-23 08:40

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美國前總統、共和黨總統候選人川普周三（28 日）舉辦遭槍擊案以來首場戶外造勢活動，他站在防彈玻璃後發表演說。

在這場於北卡羅萊納州阿什伯勒登場的造勢活動中，川普聲稱，如果他輸掉總統大選，可能會發生的眾多如同世界末日般的場景，並且照例炮轟對民主黨對手賀錦麗。

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他表示，在角逐白宮大會的候選人中，賀錦麗是有史以來「最激進的左翼人士」，假如她在 11 月勝選，數百萬個工作崗位會消失，民眾畢生積蓄會化為烏有。

「當我擔任總統時後，全世界的對手都知道美國不容小覷。」川普說。「如果賀錦麗 11 月打贏選戰，第三次世界大戰幾乎肯定會發生。」

川普在講說中堅稱，如果他再次當選總統，他可以結束烏克蘭戰爭，美國會迎來經濟繁榮。

這是遇刺案以來川普第一次舉行大型戶外活動，那次襲擊造成一名參與者死亡，20 歲槍手被特勤局狙擊手擊斃。

據《美聯社》報導，川普周三造勢活動的講台周圍，可以看到巨大防彈玻璃。不過，他在演講期間，並未全程站在玻璃後，一度離開講台，走進人群，關心一位身體不適的支持者。