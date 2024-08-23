〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率走強 黃金跌1.2% 創1個月來最大單日跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 06:33

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黃金價格周四 (22 日) 走低，係因美元和公債殖利率走強，導致黃金在創下新紀錄高點的兩天後，出現一個月來最大單日跌幅。

周五起將舉行全球央行年會「傑克遜霍爾研討會」，市場焦點將轉向 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當日出席該會的演講。

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Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「過去幾年央行官員在該會議上的聲明都會影響市場，鮑爾的演說可能透露 9 月預期降息的規模。」

現貨黃金下跌 1.2%，至每盎司 2,482.49 美元。周二該金價觸及歷史新高 2531.60 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 30.80 美元或 1.2%，收每盎司 2516.70 美元。盤中低點一度達 2506.40 美元。

根據道瓊市場數據，黃金最活躍期貨價格收創 8 月 15 日以來的最低水準，並創下自 7 月 25 日以來的最大單日跌幅。但周二該金價收創歷史新高 2550.60 美元，為今年迄今第 30 個創紀錄高點的收盤價。

Altavest 管理合夥人 Michael Armbruster 表示，美國公債殖利率的支撐和美元指數的反彈導致周四金價回調，但即便如此，「黃金牛市的基本面仍然強勁，我們喜歡做多或在進一步下跌時增加現有多頭艙位。」

「外國央行的購買行為和金磚國家貨幣的黃金支持是非常看漲的基本面。從黃金 ETF 流量來看，西方的黃金需求到最近一直很平靜。」他說。

ICE 美元指數周四上升 0.5%，至 101.51。據 FactSet，該指數周三跌至略低於 101 的低點。 10 年期公債殖利率周四也自前一日的 3.778% 上升至 3.859%。

XS.com 高級市場分析師 Rania Gule 表示，聯準會降息的預期可能會限制美元的復甦，並為金價提供支撐。