〈貴金屬盤後〉Fed強烈傾向9月降息 激勵黃金徘徊在歷史高點
鉅亨網編譯許家華 2024-08-22 06:31
美聯準會 (Fed) 最近一次會議紀要顯示，官員強烈傾向在 9 月政策會議上降息，激勵黃金價格周三 (21 日) 上漲，收復失地並徘徊在歷史高點附近。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，Fed 會議紀要顯示大多數官員準備好在 9 月降息，這激勵黃金收在高點。「我持謹慎樂觀的態度，因為所有市場利多消息已經都發布了，黃金價格可能會走高，但如果沒有未預見的事情發生，不太可能大幅上升。」
會議記錄顯示，「絕大多數」決策者認為，如果經濟數據持續符合預期，那麼下回會議上可能可以決定放鬆政策。
該會議紀要公佈後，美元跌幅擴大至 7 個多月低點，而基準美國 10 年期公債殖利率跌至兩周多低點。
周五起將舉行全球央行年會「傑克遜霍爾研討會」，市場焦點將轉向 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 當日出席該會的演講。
其他貴金屬交易
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「隨著基本面有望改善，鉑金族市場的買氣更旺盛，因此價格開始走高，尤其是因為鈀金投資者需要空頭回補。」
鉑金族 (PGM) 由鉑、鈀、銠、銥、釕和鋨六種所謂貴金屬組成，個人投資者可參與交易的有黃金、銀、鉑以及鈀。
在福特取消三排電動 SUV 的生產計畫並延後推出新款 F-150 電動皮卡後，汽車催化劑金屬 (即鉑和鈀，用以淨化廢氣) 也受到提振。
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