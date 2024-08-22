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鉅亨速報

盤後速報 - 亞矽(6113)次交易(23)日除權息1元，參考價28.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:06


亞矽(6113-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元，合計股利1元。

首日參考價為28.38元，相較今日收盤價30.30元，權息值合計為1.92元，股息殖利率1.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 30.30 0.5 1.65% 0.5
2004/08/19 12.0 0.35 2.92% 0.0
2002/06/05 39.0 1.01 2.59% 0.99
2001/06/13 0.0 1.0 0.0% 3.0

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