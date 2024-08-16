盤後速報 - 亞矽(6113)下週(8月23日)除權息1元，預估參考價26.95元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
亞矽(6113-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元，合計股利1元。
以今日(8月16日)收盤價28.80元計算，預估參考價為26.95元，權息值合計為1.85元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞矽(6113-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊、電子、電信、電腦零組件產品之代理銷售。近5日股價上漲7.77%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|28.80
|0.5
|1.74%
|0.5
|2004/08/19
|12.0
|0.35
|2.92%
|0.0
|2002/06/05
|39.0
|1.01
|2.59%
|0.99
|2001/06/13
|0.0
|1.0
|0.0%
|3.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 亞矽(6113)大跌7.26%，報23元
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額0.19億
- 盤中速報 - 亞矽(6113)急拉4.39%報24.95元，成交141張
- 盤中速報 - 亞矽(6113)大漲7.03%，報29.7元
上一篇
下一篇