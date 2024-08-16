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鉅亨速報

盤後速報 - 亞矽(6113)下週(8月23日)除權息1元，預估參考價26.95元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


亞矽(6113-TW)下週(8月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.5元，股票股利0.5元，合計股利1元。

以今日(8月16日)收盤價28.80元計算，預估參考價為26.95元，權息值合計為1.85元，股息殖利率1.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞矽(6113-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為資訊、電子、電信、電腦零組件產品之代理銷售。近5日股價上漲7.77%，櫃買市場加權指數上漲6.3%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 28.80 0.5 1.74% 0.5
2004/08/19 12.0 0.35 2.92% 0.0
2002/06/05 39.0 1.01 2.59% 0.99
2001/06/13 0.0 1.0 0.0% 3.0

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