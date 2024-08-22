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鉅亨速報

盤後速報 - 森田(8410)下週(8月29日)除息2.5元，預估參考價85.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05


森田(8410-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(8月22日)收盤價88.10元計算，預估參考價為85.6元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

森田(8410-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為印刷業。製版業。電腦及其週邊設備製造業。近5日股價上漲3.69%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/29 88.10 2.5 2.84% 0.0
2023/08/24 55.1 0.61 1.11% 0.0
2022/08/24 33.85 0.6 1.77% 0.0
2021/08/25 34.2 2.5 7.31% 0.0
2020/08/27 48.05 1.5 3.12% 0.0

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