盤後速報 - 森田(8410)下週(8月29日)除息2.5元，預估參考價85.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 17:05
森田(8410-TW)下週(8月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(8月22日)收盤價88.10元計算，預估參考價為85.6元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
森田(8410-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為印刷業。製版業。電腦及其週邊設備製造業。近5日股價上漲3.69%，櫃買市場加權指數上漲3.13%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/29
|88.10
|2.5
|2.84%
|0.0
|2023/08/24
|55.1
|0.61
|1.11%
|0.0
|2022/08/24
|33.85
|0.6
|1.77%
|0.0
|2021/08/25
|34.2
|2.5
|7.31%
|0.0
|2020/08/27
|48.05
|1.5
|3.12%
|0.0
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