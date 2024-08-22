鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱撒娛樂(CZR-US)EPS預估下修至-0.78元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 16:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對凱撒娛樂(CZR-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.67元下修至-0.78元，其中最高估值0.49元，最低估值-1元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.49(0.49)
|2.21
|2.92
|最低值
|-1(-1)
|0.6
|1.95
|平均值
|-0.57(-0.56)
|1.55
|2.37
|中位數
|-0.78(-0.67)
|1.53
|2.29
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|118.52億
|125.00億
|124.36億
|最低值
|113.71億
|116.46億
|117.37億
|平均值
|114.93億
|119.71億
|121.77億
|中位數
|114.83億
|119.71億
|122.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.03
|-13.50
|-4.83
|-4.19
|3.64
|營業收入
|25.28億
|34.74億
|95.70億
|108.21億
|115.28億
詳細資訊請看美股內頁：
凱撒娛樂(CZR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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