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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大跌2.05%，報5236.83點

鉅亨網新聞中心 2024-08-06 00:30


截至台北時間06日12:20，S&P 500下跌109.73點（或2.05%），暫報5236.83點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.06%
  • 近 1 月：-3.44%
  • 近 3 月：+4.27%
  • 近 6 月：+7.82%
  • 今年以來：+12.09%

焦點個股


S&P 500成分股以Bath & Body Works公司(BBWI-US)領跌。Bath & Body Works公司(BBWI-US)下跌6.48%；沃博聯(WBA-US)下跌6.27%；愛伊斯(AES-US)下跌6.19%；英特爾(INTC-US)下跌6.03%；凱撒娛樂(CZR-US)下跌5.95%。

部分成分股表現相對穩健，家樂氏(K-US)上漲13.34%；安森美半導體(ON-US)上漲3.84%；超微半導體(AMD-US)上漲2.77%；星座能源(CEG-US)上漲2.03%；德康醫療(DXCM-US)上漲1.88%。

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S&P 5005213.25-2.49%
Bath & Body Works公司31.16-6.14%
沃博聯10.735-6.49%
愛伊斯16.495-3.71%
英特爾20.165-6.12%
凱撒娛樂34.26-3.93%
家樂氏72.2514.72%
安森美半導體70.4853.73%
超微半導體136.523.03%
星座能源170.512.05%
德康醫療73.752.01%

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