盤中速報 - S&P 500大跌2.05%，報5236.83點
鉅亨網新聞中心 2024-08-06 00:30
截至台北時間06日12:20，S&P 500下跌109.73點（或2.05%），暫報5236.83點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.06%
- 近 1 月：-3.44%
- 近 3 月：+4.27%
- 近 6 月：+7.82%
- 今年以來：+12.09%
焦點個股
S&P 500成分股以Bath & Body Works公司(BBWI-US)領跌。Bath & Body Works公司(BBWI-US)下跌6.48%；沃博聯(WBA-US)下跌6.27%；愛伊斯(AES-US)下跌6.19%；英特爾(INTC-US)下跌6.03%；凱撒娛樂(CZR-US)下跌5.95%。
部分成分股表現相對穩健，家樂氏(K-US)上漲13.34%；安森美半導體(ON-US)上漲3.84%；超微半導體(AMD-US)上漲2.77%；星座能源(CEG-US)上漲2.03%；德康醫療(DXCM-US)上漲1.88%。
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