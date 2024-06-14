中福股東會出席率未達過半標準 延會二次後宣布流會

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-15 11:57

中福 (1435-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長陳建未出席外，股東出席率也僅 46.22%，未達股東會召開所需的已發行股份總數過半數股東之出席門檻，經現場二次延會後，出席股總仍未達法定數額，本次股東會宣布流會。

中福公告，本次股東會出席股數為 64,610,739 股，出席率為 46.22%，尚未達本公司已發行股份總數 (扣除公司法 179 條第 2 項規定無表決之股份 2 股後即 139,780,078 股) 之二分之一 (即 69,890,039 股)。

此次中福股東會原定進行董事改選，公司派提名的 4 席董事為力大資本有限公司代表人陳建、陸榮木、黃致鋐、蔡沛珊，以及 3 席獨立董事高榮志、吳進成、王文運。

而原董事長黃立中一方提出的董事長候選人名單，5 席董事包括中福整合行銷股份有限公司代表人黃立中、鄭默、黃宇鋒，杰亨實業股份有限公司代表人田振慶、黃緯綸；4 席獨董分別為胡冠屹、郭為中、陳文禹、楊智旻。