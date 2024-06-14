中福股東會出席率未達過半標準 延會二次後宣布流會
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-15 11:57
中福 (1435-TW) 今 (15) 日召開股東會，董事長陳建未出席外，股東出席率也僅 46.22%，未達股東會召開所需的已發行股份總數過半數股東之出席門檻，經現場二次延會後，出席股總仍未達法定數額，本次股東會宣布流會。
中福公告，本次股東會出席股數為 64,610,739 股，出席率為 46.22%，尚未達本公司已發行股份總數 (扣除公司法 179 條第 2 項規定無表決之股份 2 股後即 139,780,078 股) 之二分之一 (即 69,890,039 股)。
此次中福股東會原定進行董事改選，公司派提名的 4 席董事為力大資本有限公司代表人陳建、陸榮木、黃致鋐、蔡沛珊，以及 3 席獨立董事高榮志、吳進成、王文運。
而原董事長黃立中一方提出的董事長候選人名單，5 席董事包括中福整合行銷股份有限公司代表人黃立中、鄭默、黃宇鋒，杰亨實業股份有限公司代表人田振慶、黃緯綸；4 席獨董分別為胡冠屹、郭為中、陳文禹、楊智旻。
而中福公司派先前向智慧財產權與商業法院聲請黃立中所控福興持有之中福股票行使表決權及選舉權，但法院裁定，權衡後准許黃立中實控的福興公司可行使超過中福 1 成股份的表決權暨選舉權。
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