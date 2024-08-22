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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.06元，預估目標價為461.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.26元下修至6.06元，其中最高估值8.31元，最低估值1.96元，預估目標價為461.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值8.31(8.31)14.3224.7519.24
最低值1.96(1.96)6.1111.919.24
平均值5.8(5.86)12.1717.9619.24
中位數6.06(6.26)12.7517.5219.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值19,690,00025,835,00034,653,96035,848,890
最低值18,261,00021,423,00028,685,00035,848,890
平均值18,824,54024,337,45030,220,30035,848,890
中位數18,719,00024,505,88029,582,78035,848,890

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.9615.9561.5135.72
營業收入
(單位：新台幣千元)		15,427,33523,511,08621,506,06613,876,445

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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