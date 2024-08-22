鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至41.37元，預估目標價為640元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.74元上修至41.37元，其中最高估值43.81元，最低估值29.01元，預估目標價為640元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.81(43.81)
|48.61
|53.25
|最低值
|29.01(29.01)
|29.54
|41.08
|平均值
|39.59(39.52)
|40.46
|47.16
|中位數
|41.37(40.74)
|41.03
|47.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|28,437,690
|32,590,490
|36,272,430
|最低值
|24,207,470
|24,517,510
|26,059,130
|平均值
|26,166,850
|27,989,670
|31,165,780
|中位數
|25,480,160
|26,964,000
|31,165,780
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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