鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估上修至6.26元，預估目標價為461.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-13 08:10
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.17元上修至6.26元，其中最高估值8.31元，最低估值3.66元，預估目標價為461.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.31(8.31)
|14.89
|24.75
|19.24
|最低值
|3.66(3.66)
|8.34
|16.13
|19.24
|平均值
|6.09(6.06)
|12.73
|19.67
|19.24
|中位數
|6.26(6.17)
|12.75
|19.5
|19.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19,690,000
|25,835,000
|34,653,960
|35,848,890
|最低值
|18,261,000
|21,423,000
|28,685,000
|35,848,890
|平均值
|18,857,050
|24,458,970
|30,593,190
|35,848,890
|中位數
|18,831,990
|24,655,780
|29,829,030
|35,848,890
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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