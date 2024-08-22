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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.81元，預估目標價為637.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.99元下修至19.81元，其中最高估值21.56元，最低估值18.56元，預估目標價為637.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值21.56(22.86)26.0330.77
最低值18.56(18.56)21.5227.13
平均值19.89(20.26)23.7829.53
中位數19.81(19.99)23.4530.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值101,276,520120,903,460138,927,200
最低值87,271,000105,153,000123,638,000
平均值95,784,650111,891,620132,650,470
中位數97,233,880110,215,000134,018,340

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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