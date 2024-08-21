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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至19.99元，預估目標價為645元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.81元上修至19.99元，其中最高估值22.86元，最低估值18.56元，預估目標價為645元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.86(22.86)34.130.77
最低值18.56(18.37)21.5227.13
平均值20.26(20.05)25.0729.53
中位數19.99(19.81)23.9830.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值108,179,000160,951,000138,927,200
最低值87,271,000105,153,000123,638,000
平均值97,333,940118,024,040132,650,470
中位數97,391,010112,798,360134,018,340

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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