鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至19.99元，預估目標價為645元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.81元上修至19.99元，其中最高估值22.86元，最低估值18.56元，預估目標價為645元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.86(22.86)
|34.1
|30.77
|最低值
|18.56(18.37)
|21.52
|27.13
|平均值
|20.26(20.05)
|25.07
|29.53
|中位數
|19.99(19.81)
|23.98
|30.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|108,179,000
|160,951,000
|138,927,200
|最低值
|87,271,000
|105,153,000
|123,638,000
|平均值
|97,333,940
|118,024,040
|132,650,470
|中位數
|97,391,010
|112,798,360
|134,018,340
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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