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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估下修至19.61元，預估目標價為630元

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.81元下修至19.61元，其中最高估值22.86元，最低估值18.37元，預估目標價為630元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.86(22.86)34.130.87
最低值18.37(18.37)21.5227.13
平均值20(20.04)24.7829.55
中位數19.61(19.81)23.8630.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值108,179,000160,951,000138,927,200
最低值87,596,000102,087,000123,638,000
平均值96,102,190114,920,210131,449,460
中位數96,899,000110,215,000131,616,320

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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