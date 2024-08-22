〈新代展望〉上半年大賺逾一股本 全年獲利挑戰歷史新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 09:34

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2024 年台北國際自動化展登場，新代科技 (7750-TW) 攜手聯達智能、正鉑雷射參展，大秀「智能製造」軟硬實力，新代科技集團總監黃芳芷表示，新代上半年業績亮麗，大賺逾一個股本，EPS 達 13.35 元，雖然第三季為傳統淡季，但下半年會努力持平上半年，全年獲利挑戰歷史新高。

新代今年上半年營收 56.32 億元，年增 43.45%，稅後純益 8.06 億元，年增 151%，每股稅後純益 13.35 元，已超越去年全年 10.85 元。新代 7 月營收 8.78 億元，月減 2.1%、年增 57%；前 7 月累計營收 65.1 億元，年增 45.1%。

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對於下半年展望，黃芳芷坦言，7、8、9 月為產業傳統淡季，下半年業績可能稍有下滑，但相信幅度不會太大，會努力去持平上半年，上半年業績非常好，較去年同期成長 43%，已經大賺超過一個股本，因此會墊高基期。

不過，整體工具機產業下半年復甦仍有雜音，對此，黃芳芷表示，集團長期深耕工具機控制器的軟體及硬體技術研發，以新代及聯達來說，單機智慧、單元智慧都是直接打到製造業需求最大的部分，銷售最重要的部件，她強調，在景氣不好的時候，還是要從自身核心價值出發，去幫助客戶成長，並認為市場需求仍在。

聯準會 9 月降息已成為市場共識，新台幣兌美元近期提前反應展開強升，恐不利台灣出口廠商，對此，黃芳芷表示不擔心衝擊，公司很早就有做衍生性商品，是經過董事會授權的，由於集團收到貨款會有三種幣別，分別為人民幣、新台幣及美元，今年以來完全沒有匯損，甚至實現小部分的匯兌利益，不過，主要目的是為了避險，因此部位不能太高。

隨著製造加工業的情境與設備日趨多樣且複雜，傳統的單機運行模式逐漸被設備之間互通串聯的「加工單元」所取代。新代科技針對實際運行的加工需求，透過現場實機操作，展示高效的智慧單元解決方案，從中控軟體到數位孿生技術，再結合 AI 視覺應用，讓 AI 技術實現落地，展現實際場域應用的無限可能。