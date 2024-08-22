65%！全球EV電池前十大陸廠占6強 專家：日韓想撼動中國 唯一機會是它

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 14:28

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最新數據顯示，中國在電動車電池市場持續位居全球第一，市佔率高達 65%，前十強企業中有 6 個為中國廠商，南韓則以 3 家廠商居次，日本則只有 1 家，僅 4.4%。

南韓市調機構 SNE Research8 月 7 日公佈的數據，今年上半年全球電動車電池用量達到 364.6 GWh，年增率 22.3%，寧德時代以 137.7 GWh 的裝車量，市佔率高達 37.8%，穩居全球第一，緊隨其後的是裝車量 57.5 GWh 的比亞迪 (01211-HK)(002594-CN) ，市佔率 15.8%，LG 能源解決方案排在第三。

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南韓三大電池製造商 LG 能源、SK On、三星 SDI 分別以 12.9%、4.8% 和 4.5% 的市佔率，分列第三、第四和第六，但合計市佔率約 22%，遠不如中國廠商約 65% 市佔率。

另據南韓廠商上半年財報，南韓廠商開工率普遍大降，LG 新能源今年上半年平均工廠開工率為 59.4%，較去年同期 74.8% 下降 15.4 個百分點，SK On 今年上半年為 53%，比去年同期 97.6% 驟降 44.6 個百分點，三星 SDI 今年上半年為 76%，較去年同期 75% 略升，但這一數據僅適用於小型電池，三星 SDI 並未公開其主要用於電動車的中大型電池的開工率，業內預估汽車動力電池的開工率也不容樂觀。

上述財報數字也預示南韓電池廠全球市佔率將持續下降。

根據 SNE Research 對比數據，中國從 2022 年 6 月的 56.7%，上升到 2024 年的 64.9%，韓日兩國則逐年遞減，分別下降近 4%，中國恰好上升約為 8%，這也代表過去三年中國廠商在一步步蠶食韓日兩國市佔率。

中國電池廠商高速成長主要因為中國電動車廠的迅猛發展。根據中國汽車工業協會發佈的數據，今年上半年中國電動車產銷分別年增 30.1% 和 32%。

由於近年碳酸鋰價格不斷下跌，電動車電池電芯的價格也同樣下滑，已接近部分企業的成本價，動力電池市場競爭正加劇上演淘汰賽，大者恆大優勢日益明顯，整體市場趨勢會越來越集中。

這也代表不僅中國許多中小電池廠商將加速出局，同時，韓日廠商也可能會進一步下滑，甚至徹底退出全球電動車電池的市場競爭，而寧德時代和比亞迪，目前佔據技術、產能以及供應鏈優勢，有望進一步擴大市佔率。