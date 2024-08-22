台灣罕見公開九鵬飛彈基地！專家：盼美國大選前展現戰略價值來獲更多支持

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-22 11:26

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台灣週二 (20 日) 在屏東九鵬基地進行飛彈發射演習，並時隔十多年首度邀請媒體進入基地，中國時事評論員畢殿龍最新表示，台灣軍方此舉意在美國大選前向美國展示其戰略價值，以期獲得更多支持，但恐讓兩岸對峙加劇。

台灣軍隊年度的重大演訓「海空精準飛彈射擊操演」公開試射愛國者二型和天弓三型防空飛彈等，共計發射 5 枚各式導彈，驗證飛彈部隊的戰力。

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畢殿龍在接受《俄羅斯衛星通訊社》採訪時說：「美國正處於兩黨競選熱潮中，幾乎沒有精力全心關注亞太局勢，而與此同時，中國大陸不斷壓縮台灣周邊海空域，進一步逼近台灣，這讓賴清德政府感到無奈。若不進行應對就會被認為軟弱，只會挑釁大陸卻沒有應對實力。在此背景下，台灣希望透過這次演習向美國及其盟友展示其抵抗能力，以爭取更多的支援，並作為國際棋子獲得更大的戰略利用價值。」

此外，他還指出，台灣政府試圖藉飛彈演習向島內民眾展示其應對兩岸局勢惡化的能力，宣傳意圖可能超過實際軍事目的。對內也能緩解島內對兩岸緊張局勢的焦慮，轉移內部矛盾的焦點，「希望通過這種方式讓大陸不敢輕易動武，特別是美國從其他戰場得到的經驗恐慫恿台灣當局必要時打擊大陸境內目標，形成威懾和對等傷害，進而威懾大陸，這樣的想法讓台灣當局蠢蠢欲動，試圖實現『挾洋謀獨』的目的」。

但畢殿龍認為，台灣此舉實際上會適得其反，只會促使中國大陸做出更充分的應對準備，並在非核心領域採取更堅定的措施，且這次演習可能會進一步激化兩岸對峙，因為大陸對台灣核心利益的立場不會改變。

畢殿龍說：「賴清德當局沒有尋求和平解決問題的能力，而是通過加強軍事準備進行對抗。這只能是以卵擊石，讓大陸不得不做更充分的準備來應對。這種做法終究無法改變兩岸統一的大趨勢，只會讓台灣民眾承受更多的傷害。」