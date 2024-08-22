蕭茲：烏克蘭未與德協商進攻俄本土 德會繼續提供援助

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 08:51

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烏克蘭軍隊在 8 月 6 日進攻俄羅斯本土，德國總理蕭茲周三（21 日）表示，烏克蘭並未徵詢柏林的意見，且德國會繼續援助烏克蘭。

據《路透》報導，在與摩爾多瓦總統桑杜會談後，蕭茲在記者會上表示，正在密切關注烏軍進入俄羅斯庫斯克州作戰的進一步發展。

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蕭茲認為，烏軍的軍事行動準備非常隱秘，沒對外透露任何消息，這很可能是局勢所導致。他還指出，這次行動在空間和時間上都相當有限，意味著烏軍可能是一次規模較小、持續時間不長的軍事行動。

由於「北溪」事件的調查結果，以及德國政府目前的預算規劃，最近幾天，外界認為德國會減少對烏克蘭的軍事援助。

對此，蕭茲強調，德國將繼續是烏克蘭在歐洲最大的支持者。「只要有必要，我方會繼續支持烏克蘭，每個人都可以依靠我們。」

他指出，德國政府計劃明年向烏克蘭提供 40 億歐元軍事援助，比任何其他歐洲國家都多，且七大工業國集團（G7）還打算利用被凍結俄羅斯資產的收益，為烏克蘭提供 500 億美元貸款。

蕭茲表示，G7 計劃用俄羅斯資產的收益提供援助，這項計畫「在技術上要求很高，但在政治上很明確」，將大大增加對烏克蘭的支持。