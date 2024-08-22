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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：目標百貨(TGT-US)EPS預估上修至9.45元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 10:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對目標百貨(TGT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.3元上修至9.45元，其中最高估值9.73元，最低估值8.52元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.73(10.35)11.0412.6312.68
最低值8.52(7.76)8.078.1911.56
平均值9.4(9.26)10.311.2612.12
中位數9.45(9.3)10.3311.4112.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,081.05億1,124.58億1,172.47億1,204.69億
最低值1,048.81億1,070.21億1,087.35億1,199.98億
平均值1,065.47億1,101.70億1,141.82億1,202.33億
中位數1,066.57億1,098.98億1,143.46億1,202.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.368.6414.105.988.94
營業收入781.12億935.61億1,060.05億1,091.20億1,074.12億

詳細資訊請看美股內頁：
目標百貨(TGT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTGT

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