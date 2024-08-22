鉅亨速報 - Factset 最新調查：目標百貨(TGT-US)EPS預估上修至9.45元，預估目標價為180.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-22 10:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對目標百貨(TGT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.3元上修至9.45元，其中最高估值9.73元，最低估值8.52元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.73(10.35)
|11.04
|12.63
|12.68
|最低值
|8.52(7.76)
|8.07
|8.19
|11.56
|平均值
|9.4(9.26)
|10.3
|11.26
|12.12
|中位數
|9.45(9.3)
|10.33
|11.41
|12.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,081.05億
|1,124.58億
|1,172.47億
|1,204.69億
|最低值
|1,048.81億
|1,070.21億
|1,087.35億
|1,199.98億
|平均值
|1,065.47億
|1,101.70億
|1,141.82億
|1,202.33億
|中位數
|1,066.57億
|1,098.98億
|1,143.46億
|1,202.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.36
|8.64
|14.10
|5.98
|8.94
|營業收入
|781.12億
|935.61億
|1,060.05億
|1,091.20億
|1,074.12億
詳細資訊請看美股內頁：
目標百貨(TGT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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