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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安捷倫科技A-US的目標價調升至144.55元，幅度約3.25%

鉅亨網新聞中心 2024-08-22 14:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對安捷倫科技(A-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至144.55元，調升幅度3.25%。其中最高估值165元，最低估值125元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予安捷倫科技評價：積極樂觀7位、保持中立13位、保守悲觀1位。

安捷倫科技今(22日)收盤價為139.99元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲3.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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