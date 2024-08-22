中國反擊！對歐盟進口乳製品展開反補貼調查

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 09:35

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中國周三（21 日）對原產於歐盟的進口相關乳製品展開反補貼立案調查，此舉普遍被視為中方對歐盟採取報復性措施。

據《路透》報導，歐盟周二宣布，向中國進口電動車課徵的懲罰性關稅，從最初的 37.6% 修訂為 36.3%，並未依照北京的呼籲，放棄這些關稅。

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此一修訂招致中國商務部指責，商務部表示，「堅決反對、高度關切」歐盟的調查結果，放話要採取一切必要措施，捍衛中國企業的正當權益。

中國商務部周三宣布，對乳製品展開反補貼調查，而調查將聚焦於供消費者消費的各類奶酪、牛奶及奶油。

商務部表示，調查起於中國奶業協會和中國乳製品工業協會於 7 月 29 日代表國內乳製品行業提交的投訴。

商務部在聲明中表示，中國將審查歐盟 27 國的 20 項補貼計畫，特別是奧地利、比利時、克羅埃西亞、捷克、芬蘭、義大利、愛爾蘭以及羅馬尼亞的補貼計畫。

歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）表示，會堅決捍衛歐盟乳製品行業與共同農業政策（Common Agricultural Policy）的利益，並酌情干預，以確保調查完全符合世界貿易組織（WTO）相關規則。

歐洲乳業協會說，相信歐盟的農業補貼符合 WTO 的規則，將設法澄清「中國與歐盟之間相當複雜的貿易關係中的乳製品部分」。

中國海關的數據顯示，歐盟是中國第二大乳製品供應來源，2023 年佔進口總額的比率至少有 36%，僅次於紐西蘭。

歐盟執委會農業與農村發展總司援引歐盟統計局的數據稱，2023 年歐盟向中國出口的乳製品金額為 17 億歐元（18.4 億美元），比 2022 年的 20 億歐元少。