踩普丁「紅線」！烏克蘭首次公開承認：使用美製武器越境襲擊俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 11:47

‌



隨著烏克蘭戰爭進入新階段，烏克蘭周三（21 日）表示，已使用美製武器摧毀俄羅斯浮橋，目的是守住烏軍在庫斯克地區的戰果，大踩俄國總統普丁劃下的「紅線」。

本月 6 日，烏軍突襲庫斯克州，這是戰爭爆發以來烏克蘭正規軍首次越過邊境線，大規模進攻俄羅斯本土。

‌



自那以來，烏克蘭宣布取得了一系列戰場勝利，但烏軍在東部戰線上仍處於守勢，俄軍一直在穩步推進。

據《路透》報導，烏克蘭特種部隊發布的一段影片顯示，庫斯克的幾座浮橋過境點遇襲。影片中所有浮橋襲擊地點都位於庫斯克地區塞姆河上或附近，至少有一座浮橋顯然已被摧毀。

烏克蘭發布聲明稱，美國製造的海馬斯火箭系統（HIMARS）被用來破壞俄羅斯在庫斯克地區的後勤設施，這是基輔首次正式聲明在越境攻擊中使用了西方國家的武器。

美方沒有直接對烏克蘭在庫斯克地區使用美製武器發表評論，但美國表示，美方的政策沒有改變，烏克蘭正在保護自己，免受俄羅斯攻擊。

雖然西方盟國禁止烏克蘭使用西方武器遠程打擊俄羅斯境內，但自從今年春天俄羅斯對哈爾科夫地區發動新一輪攻勢以來，他們便允許基輔使用相關武器，打擊俄邊境地區。

自戰爭打響以來，普丁為烏克蘭及其盟國劃下許多「紅線」。他曾警告，如果西方國家允許烏克蘭使用他們的武器，攻擊俄羅斯境內目標，將帶來嚴重後果。