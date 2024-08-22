踩普丁「紅線」！烏克蘭首次公開承認：使用美製武器越境襲擊俄羅斯
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-22 11:47
隨著烏克蘭戰爭進入新階段，烏克蘭周三（21 日）表示，已使用美製武器摧毀俄羅斯浮橋，目的是守住烏軍在庫斯克地區的戰果，大踩俄國總統普丁劃下的「紅線」。
本月 6 日，烏軍突襲庫斯克州，這是戰爭爆發以來烏克蘭正規軍首次越過邊境線，大規模進攻俄羅斯本土。
自那以來，烏克蘭宣布取得了一系列戰場勝利，但烏軍在東部戰線上仍處於守勢，俄軍一直在穩步推進。
據《路透》報導，烏克蘭特種部隊發布的一段影片顯示，庫斯克的幾座浮橋過境點遇襲。影片中所有浮橋襲擊地點都位於庫斯克地區塞姆河上或附近，至少有一座浮橋顯然已被摧毀。
烏克蘭發布聲明稱，美國製造的海馬斯火箭系統（HIMARS）被用來破壞俄羅斯在庫斯克地區的後勤設施，這是基輔首次正式聲明在越境攻擊中使用了西方國家的武器。
美方沒有直接對烏克蘭在庫斯克地區使用美製武器發表評論，但美國表示，美方的政策沒有改變，烏克蘭正在保護自己，免受俄羅斯攻擊。
雖然西方盟國禁止烏克蘭使用西方武器遠程打擊俄羅斯境內，但自從今年春天俄羅斯對哈爾科夫地區發動新一輪攻勢以來，他們便允許基輔使用相關武器，打擊俄邊境地區。
自戰爭打響以來，普丁為烏克蘭及其盟國劃下許多「紅線」。他曾警告，如果西方國家允許烏克蘭使用他們的武器，攻擊俄羅斯境內目標，將帶來嚴重後果。
烏克蘭總統澤倫斯基本周早些時候再次敦促西方盟國允許烏克蘭使用遠程武器，深入打擊俄羅斯境內，並聲稱普丁劃定的「紅線」，是虛張聲勢。
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