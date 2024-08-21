三能-KY上半年獲利成長8%EPS1.52元 印尼新廠將進入試量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-21 18:36

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專業烘焙器具廠三能 - KY(6671-TW) 今 (21) 日公布 2024 年最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 5191 萬元，單季每股純益達 0.85 元，2024 年上半年稅後純益 9243 萬，年增 8.11%，每股純益 1.52 元，三能 - KY 印尼設廠案預計於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，並期待印尼三能工業公司的設廠案，能帶動在東南亞市場的整體銷售動能。

三能 - KY2024 年第二季營收 5.33 億元，毛利率 36.6%，季減 2.13 個百分點，年減 2.4 個百分點，單季稅後純益 5191 萬元，季增 28.14%，年減 4.4%，單季每股純益達 0.85 元。

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三能 - KY2024 年上半年營收 9.64 億元，毛利率 37.55%，年減 0.88 個百分點，稅後純益 9243 萬元，年增 8.11%，每股純益 1.52 元。

三能 - KY 董事長張瑞榮強調，三能 - KY 在「立足台灣，深耕亞洲，放眼全球」的目標，隨著大陸製造成本逐年提高，及東南亞市場已達產銷經濟規模，三能集團已成立「印尼三能工業公司」並展開設廠作業，將整合集團各項資源，於印尼市場就近生產產品，以服務東南亞國家，提升國際市場占有率，並分散國際銷售市場，以供應東南亞新興市場，預計將於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，希望印尼三能工業公司的設廠計畫，能帶動東南亞市場的整體銷售動能。