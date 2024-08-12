鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至75.64元，預估目標價為1850元
鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由74.52元上修至75.64元，其中最高估值81.49元，最低估值66.42元，預估目標價為1850元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|81.49(81.49)
|103.51
|119.86
|最低值
|66.42(66.42)
|75.5
|96.75
|平均值
|74.98(74.74)
|90.53
|106.56
|中位數
|75.64(74.52)
|88.46
|101.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31,162,000
|38,265,000
|44,719,000
|最低值
|28,125,000
|33,223,000
|37,125,000
|平均值
|29,509,120
|35,549,160
|40,635,220
|中位數
|29,425,790
|34,886,760
|40,710,140
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|50.65
|58.7
|33.32
|26.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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