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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至75.64元，預估目標價為1850元

鉅亨網新聞中心 2024-08-12 08:11


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由74.52元上修至75.64元，其中最高估值81.49元，最低估值66.42元，預估目標價為1850元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值81.49(81.49)103.51119.86
最低值66.42(66.42)75.596.75
平均值74.98(74.74)90.53106.56
中位數75.64(74.52)88.46101.28

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值31,162,00038,265,00044,719,000
最低值28,125,00033,223,00037,125,000
平均值29,509,12035,549,16040,635,220
中位數29,425,79034,886,76040,710,140

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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