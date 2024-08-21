寶晶能源*26日登興櫃 明年三大引擎發動 營運再優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 16:22

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寶晶能源 *(6987-TW) 即將在 8 月 26 日登錄興櫃掛牌，認購價每股 42 元，董事長蔡佳晋今 (21) 日表示，今年併聯量 128MW，明年還會再增加，且今年底將取得完整售電執照，再加上光儲業績挹注，明年營運將再優於今年。

寶晶能源今年上半年營收 4.7 億元，年增 24%，稅後淨利 1.13 億元，年增 66%，更已超過去年全年的 1.07 億元，整體營運三率三升，每股稅後純益 0.57 元。

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寶晶能源 * 自 2018 年成立，目前資本額 37.4 億元，已發行股數 2.22 億股，為台股首家無票面金額的股票，員工人數約 120 人，股東結構穩健，截至今年 6 月 28 日為止，寶佳機構 (佳峻投資) 持股比例 42.33%、國泰永續基金 18.02%、遠雄人壽 13%，前十大股東持股比例逾 8 成。

蔡佳晋看好，隨著台灣能源轉型，中長期發電結構規劃改變，再生能源比重將從 2030 年的 30% 提升至 2050 年的 60-70%，尤其又以太陽能的發展最具潛力。

寶晶能源 * 今年併聯量約 128MW，且現階段在手開發土地高達 70 幾公頃，包括在建與申請中，另外還有大型開發案為屏東農林案 450MW，希望結合地方創生，為台灣建立農村新典範，在地方貧瘠處進行創能，也已請國際團隊規劃飯店，透過觀光帶動鄰近村落發展，預計於 2026 至 2028 年有爆發式成長。

售電方面，寶晶能源 * 透過子公司寶富電力出售給客戶，目前客戶數量近 20 家，客戶續約率 100%，看好現階段賣給台電與賣綠電 (CPPA) 給客戶的售電收入每度差 1 塊，隨著售電執照完整取得，也將挹注明年售電收入。