鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.5元，預估目標價為92.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 00:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.54元上修至-0.5元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.89元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.28(-0.28)
|3.26
|7.56
|10.95
|最低值
|-0.89(-0.89)
|-0.42
|0.69
|3.5
|平均值
|-0.54(-0.55)
|1.07
|3.64
|6.99
|中位數
|-0.5(-0.54)
|0.87
|3.54
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.76億
|10.42億
|16.42億
|22.51億
|最低值
|6.52億
|7.86億
|9.73億
|14.07億
|平均值
|6.63億
|9.23億
|13.35億
|18.35億
|中位數
|6.62億
|9.34億
|13.53億
|18.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.68
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|6萬
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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