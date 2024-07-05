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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.5元，預估目標價為92.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 00:16

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.54元上修至-0.5元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.89元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.28(-0.28)3.267.5610.95
最低值-0.89(-0.89)-0.420.693.5
平均值-0.54(-0.55)1.073.646.99
中位數-0.5(-0.54)0.873.546.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.76億10.42億16.42億22.51億
最低值6.52億7.86億9.73億14.07億
平均值6.63億9.23億13.35億18.35億
中位數6.62億9.34億13.53億18.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.68-3.23-3.50-2.72-1.46
營業收入6萬2,281萬8,380萬2.50億4.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITCI

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