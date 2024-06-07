鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.54元，預估目標價為90.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 22:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.54元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.89元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.28(-0.28)
|3.05
|7.18
|10.24
|最低值
|-0.89(-0.89)
|-0.43
|0.73
|3.5
|平均值
|-0.55(-0.57)
|1.06
|3.66
|6.89
|中位數
|-0.54(-0.61)
|1.04
|3.57
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.76億
|10.35億
|16.07億
|21.74億
|最低值
|6.52億
|7.92億
|9.78億
|14.07億
|平均值
|6.63億
|9.23億
|13.29億
|18.29億
|中位數
|6.62億
|9.27億
|13.39億
|18.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.68
|-3.23
|-3.50
|-2.72
|-1.46
|營業收入
|6萬
|2,281萬
|8,380萬
|2.50億
|4.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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