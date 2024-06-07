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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)EPS預估上修至-0.54元，預估目標價為90.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 22:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.54元，其中最高估值-0.28元，最低估值-0.89元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.28(-0.28)3.057.1810.24
最低值-0.89(-0.89)-0.430.733.5
平均值-0.55(-0.57)1.063.666.89
中位數-0.54(-0.61)1.043.576.7

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.76億10.35億16.07億21.74億
最低值6.52億7.92億9.78億14.07億
平均值6.63億9.23億13.29億18.29億
中位數6.62億9.27億13.39億18.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.68-3.23-3.50-2.72-1.46
營業收入6萬2,281萬8,380萬2.50億4.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Intra-Cellular Therapies Inc(ITCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITCI

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