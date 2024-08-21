中華郵政新董座王國材：期許郵政全面轉型、迎接下一個亮麗百年

交通部前部長王國材正式接任中華郵政公司董座，今 (21) 日上午舉行中華郵政卸任、新任董事長交接典禮，現任董事長吳宏謀、接任的王國材出席交接並致詞。王國材強調，全世界郵政都面臨轉型的關鍵時刻，包括儲匯、壽險，還有相關的資金運用方法等課題，期許中華郵政迎接全面轉型，邁入下一個亮麗的一百年。

王國材於交接典禮後的聯訪表示，他在擔任交通部次長時，就兩度代理中華郵政的董事長，非常開心有這個緣分又回到這個郵政的大家庭。現在的中華郵政，擁有過去很好的基礎，但現在面臨全世界郵政轉型的關鍵時刻，包括儲匯、壽險，還有相關的資金運用的方法等課題，值此時刻迎接全面轉型，讓中華郵政能夠邁入下一個亮麗的一百年。