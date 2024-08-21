中華郵政新董座王國材：期許郵政全面轉型、迎接下一個亮麗百年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-21 15:57
交通部前部長王國材正式接任中華郵政公司董座，今 (21) 日上午舉行中華郵政卸任、新任董事長交接典禮，現任董事長吳宏謀、接任的王國材出席交接並致詞。王國材強調，全世界郵政都面臨轉型的關鍵時刻，包括儲匯、壽險，還有相關的資金運用方法等課題，期許中華郵政迎接全面轉型，邁入下一個亮麗的一百年。
王國材於交接典禮後的聯訪表示，他在擔任交通部次長時，就兩度代理中華郵政的董事長，非常開心有這個緣分又回到這個郵政的大家庭。現在的中華郵政，擁有過去很好的基礎，但現在面臨全世界郵政轉型的關鍵時刻，包括儲匯、壽險，還有相關的資金運用的方法等課題，值此時刻迎接全面轉型，讓中華郵政能夠邁入下一個亮麗的一百年。
王國材為國立交通大學交通運輸研究所博士，歷任鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問、一卡通票證股份有限公司董事長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長、郵政公司代理董事長、台灣港務股份有限公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部政務次長及部長等職務，學驗俱優，並具領導管理專長。
交通部指出，未來在王國材領導下，將帶領中華郵政股份有限公司同仁，以積極創新及改革思維，締造優質營運能量，提升郵政公司之服務品質及國際競爭力。
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