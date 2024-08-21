奧運閉幕 「小健將計畫」不停歇 南山人壽四年支持12所偏鄉小學培育選手

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 13:17

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2024 年巴黎奧運精彩落幕，中華隊拿下二金五銅的好成績，各項目好手回台後，受到國人熱烈歡迎，然而，喜悅的背後，不少運動員，是從小立定志向，歷經無數個辛苦訓練的日子，才能走進五環殿堂。南山人壽珍惜孩子們的夢想，更因為長期關懷偏鄉，深知資源相對缺乏的條件下，培訓選手不易，自 2020 年起推動「南山小健將計劃」，累積支持 12 所偏鄉學校的運動發展與孩童營養。去年，透過影像紀錄，拍下南山人壽長期挹注資源的隊伍「宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊」的冠軍故事，獲得 2024 年第 8 屆台北金鵰微電影展「永續微電影銅獎」，期許呼籲更多人一同關注偏鄉、守護孩子的未來。

(圖：南山人壽提供)

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我的夢想是「我要打到 NBA」、「出國比賽」…，在南山人壽剛獲頒 2024 年第 8 屆台北金鵰微電影展「永續微電影銅獎」的影片中，看見才國小四年級的小朋友，熟練的運球上籃，講出自己的夢想，是否讓您聯想到，近期從法國奧運賽場光榮返台的國家代表隊選手們？比如，台灣首位世界羽球球后戴資穎 (註 1)，12 歲上節目時 (註 2)，就立定了要打進奧運的志向。對大多數人來說，奧運可能是四年一次的盛會，但對國家代表隊的選手們而言，是畢生的志業，登上體壇最高賽事的那一步，走了好幾年，每一個發光發熱的選手，在體育競技場上的舉手投足，全是累積而來的榮耀。

南山人壽長期關注偏鄉各項需求與落差，挹注教育及體育資源，2007 年舉辦「小小金融家成長營」，讓原鄉孩子了解金融與保險理財觀念；2014 年推動「放膽計劃」，鼓勵青少年立定志向，勇敢追夢；2020 年起推出「南山小健將計畫」，發起公益團體挑戰賽 (註 3) 活動，在活動期間內累積完成設定的總步數目標，南山人壽即捐款新臺幣 (下同)20 萬元幫助偏鄉小學運動發展，讓師長們能全心栽培孩童，同時，更要協助偏鄉的小朋友，讓他們適性多元發展，其中包含：空手道項目的彰化縣水尾國小、排球項目的雲林縣東勢國小、高爾夫球項目的台南市口埤實驗小學、溜冰項目的嘉義縣阿里山達邦國小、棒球項目的台中市自由國小、高雄市桃源國小，以及已參加過 6 屆國際賽事，為台灣抱回 10 座金盃的宜蘭縣南澳鄉南澳國小籃球隊等。累積至今，南山人壽已舉辦逾 14 場公益挑戰賽，挹注 280 萬元，支持 12 所學校。

幾年下來，南山人壽與各校互動交流後發現，許多偏鄉學校的孩子，有著與生俱來的運動細胞以及藝術天份，但可能因為資源相對不足、就業機會不多，隔代教養、單親家庭的比例不少，辛苦到外地打拼工作的家長無法全心投入孩子的教育，因此學校老師透過不同的方式，教導孩子走在正確的道路上。透過拍攝記錄南澳國小這支僅 30 多位成員、位於宜蘭縣最南端僅６千多人的鄉鎮的籃球隊，仍連年抱回國際賽事大獎的冠軍故事，希望激勵更多偏鄉孩童，堅持自己的理想，也希望讓更多人關注偏鄉的需求，一同守護孩子。

南澳國小的故事影片獲頒 2024 年第 8 屆台北金鵰微電影展「永續微電影銅獎」，主辦單位台灣永續能源研究基金會肯定南山人壽透過影像與社會大眾溝通，彰顯永續治理信念。未來，南山人壽也將持續推動「南山小健將計劃」，集結眾人之力送暖偏鄉，以實際行動幫助並栽培更多未來的國手，代表台灣征戰國際賽場，讓世界看見台灣。（獲獎影片，請點選連結觀看 https://www.youtube.com/watch?v=7Ej6AEpp0qs）



註 1：