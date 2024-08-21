日本福島核廢水排海一年了 南韓水產品消費未明顯萎縮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 15:00

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韓國海洋水產部周三（21 日）公布的資料顯示，日本福島核電站汙水排海已經一年了，但南韓國內三大超市的水產品銷售額，相較於日本排海之前，沒有明顯變化。

據《韓聯社》報導，去年 8 月日本開始排汙入海，到今年 7 月，南韓三大連鎖超市易買得、樂天瑪特、Homeplus 的水產品銷售額，除今年 1 月以外，均高於往年平均水準。

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隨著消費者對日本海鮮的警惕意識逐漸淡化，其進口量也有所增加。海水部的統計數據顯示，今年上半年日產海鮮進口量為 1.8082 萬噸，較去年同期增加 13.3%，增幅創 2017 年以來同期最高紀錄。

海水部相關人士表示，日本福島核電站汙水排海，未導致南韓水產品消費明顯萎縮。截至目前，監測結果未發現放射性物質濃度超標，政府會持續監測，並公開相關數據，確保民眾放心食用海鮮。