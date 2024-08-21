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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至40.74元，預估目標價為620元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由39.88元上修至40.74元，其中最高估值43.81元，最低估值29.01元，預估目標價為620元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.81(43.81)48.6153.25
最低值29.01(26.49)29.5436.79
平均值39.52(38.22)39.6843.71
中位數40.74(39.88)39.3841.08

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值28,437,69032,590,49036,272,430
最低值24,207,47024,517,51026,059,130
平均值26,155,74027,594,34029,520,180
中位數25,779,08026,677,36026,229,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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