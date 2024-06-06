安達人壽「愛保倍」壽險與投資兼備 針對15歲以上小資族月扣輕負擔
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 10:13
為協助年輕族群替自己和重視的人做更好的保障規劃，安達人壽推出 「愛保倍」投資型保險專案，投保年齡自 15 足歲至 60 歲，每個月最低 2,000 元就能在同時兼顧人身風險保障及理財規劃需求。第 5 保單周年日起有加值金，還額外提供重大燒燙傷保障。
根據壽險公會統計，台灣 2022 年平均每人保險死亡給付約為 58 萬元，若與平均國民所得 79.8 萬元相比，一旦遭遇風險時，生活上將會面臨較大的缺口。 安達人壽愛保倍變額萬能壽險，每個月最低只要 2,000 元就能在建構人身風險保障下，兼顧理財規劃需求，鎖定四大年輕族群，包括剛出社會新鮮人；新手爸媽；忙碌上班族，以及學生族群，用分期繳的方式來替自己和所愛的人做好保障規劃。
舉例來說，以 30 歲女性為例，若每個月最低保費為 2,000 元，即可規劃 108 萬之壽險保障，不用擔心意外或疾病來臨的身故風險。 安達人壽愛保倍變額萬能壽險主打特色為：壽險保障、輕鬆配置、加值給付、費用優惠、標的多元，以及附加保障等六大項目。
其中壽險保障能在面臨風險意外時，提供家人足夠的保護；而且每個月最低只要 2,000 元就可以同時輕鬆配置保障跟多元投資標的，讓小錢聚沙成塔； 為鼓勵保戶有紀律的執行，還提供加值給付的回饋機制，只要符合規定， 第 5 保單周年日起依平均前 12 個月 AUM*0.25% 給付特別加值金，終身享有；至於費用上還鼔勵保戶響應綠能環保，選擇電子表單服務之保戶，即可享管理費優惠；保單連結標的多元，精選數百檔熱門標的分散風險。最後在壽險之外還額外提供重大燒燙傷保障，防護多一道。
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