安達人壽「愛保倍」壽險與投資兼備 針對15歲以上小資族月扣輕負擔

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-06 10:13

為協助年輕族群替自己和重視的人做更好的保障規劃，安達人壽推出 「愛保倍」投資型保險專案，投保年齡自 15 足歲至 60 歲，每個月最低 2,000 元就能在同時兼顧人身風險保障及理財規劃需求。第 5 保單周年日起有加值金，還額外提供重大燒燙傷保障。

根據壽險公會統計，台灣 2022 年平均每人保險死亡給付約為 58 萬元，若與平均國民所得 79.8 萬元相比，一旦遭遇風險時，生活上將會面臨較大的缺口。 安達人壽愛保倍變額萬能壽險，每個月最低只要 2,000 元就能在建構人身風險保障下，兼顧理財規劃需求，鎖定四大年輕族群，包括剛出社會新鮮人；新手爸媽；忙碌上班族，以及學生族群，用分期繳的方式來替自己和所愛的人做好保障規劃。

舉例來說，以 30 歲女性為例，若每個月最低保費為 2,000 元，即可規劃 108 萬之壽險保障，不用擔心意外或疾病來臨的身故風險。 安達人壽愛保倍變額萬能壽險主打特色為：壽險保障、輕鬆配置、加值給付、費用優惠、標的多元，以及附加保障等六大項目。