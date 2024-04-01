鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-01 16:13

3C 產品已經成為日常生活中跟眼睛「最親密」的存在，眼睛健康也逐漸成為現代人隱憂，安達人壽針對 25 歲至 65 歲的 3C 高使用族群推出安達人壽「安心護眼」定期健康保險，鎖定常見的白內障，如青光眼、黃斑部病變和視網膜剝離四大眼疾提供手術或特定處置保障。

國內目前已有 5 家保險業者推出針對眼睛的保險，如：第一個推出眼睛險的國泰「睛彩人生」、元大「好視元滿保險」、保誠人壽的「睛元保」及台銀人壽「睛好保保險」。

根據中華民國眼科醫學會調查，國人每天使用 3C 的時間超過 10 個小時，而長時間曝光於電子產品恐導致眼睛退化速度加快。以往白內障視為高齡者較容易罹患之眼疾，於 50、60 歲罹患白內障的比率較高，目前國內白內障患者有年輕化的趨勢，許多患者在 30 多歲就患有白內障。不僅白內障，如青光眼、黃斑部病變和視網膜剝離，皆出現患者年輕化趨勢。

安達人壽安心護眼定期險繳費年期分為 10 年及 20 年，保障內容包含常見青光眼、黃斑部病變、白內障、視網膜剝離四大眼疾高達 40 項手術或特定處置之醫療保障；以投保 2 萬保額為例，如果因眼睛疾病或傷害，只要符合條款約定，接受條款約定的手術或特定處置，單次可給付 2 萬元眼睛醫療保險金，若同一次手術中接受二眼手術時，則視為二次，4 項眼疾中每項眼疾分別限 2 次給付。

安達人壽舉例說明，以 30 歲的男性為例，繳費 10 年，保險金額 2 萬元，年繳保費為 1,448 元。保單有效期間內，除了上述眼睛醫療保險金之外，安心護眼專案還提供每次 50% 保險金額的眼睛手術或處置療養保險金，做為照顧影響工作或生活所需的貼補照顧，每項給付以 2 次為限。萬一遭受意外或疾病導致雙目失明，也有一筆給付等同 15 倍保險金額的雙目失明保險金 30 萬元。