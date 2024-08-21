吊打川普？路透：賀錦麗短短一個月吸金5億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 10:07

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消息人士透露，美國副總統賀錦麗自成為民主黨總統候選人以來，已籌集了約 5 億美元的競選資金，凸顯了捐款者對賀錦麗的熱烈支持。

據《路透》周二（20 日）報導，自美國總統拜登 7 月 21 日宣布不再參選以來，賀錦麗 4 周就籌集了大約 5 億美元的競選經費。

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賀錦麗參選後 24 小時內就籌措了破紀錄的 8,100 萬美元，第一周就吸金 2 億美元。



競選團隊稱，賀錦麗 7 月籌集了 3.1 億美元，使她和拜登讓賢前籌措的資金總額，超過了 10 億美元，這是美國史上最快突破這個門檻的紀錄。

相比之下，川普競選團隊表示，7 月募集了 1.387 億美元，手頭有 3.27 億美元現金。

競選籌款可以用在競選廣告和選民動員工作上，有助於影響尚未做出決定支持哪位候選人的選民。

賀錦麗的籌款能量一直持續到 8 月，她在「搖擺州」舉行的造勢活動，吸引了大量小額捐款，出席人數也頗多。

儘管賀錦麗在籌款方面的表現不俗，她卻一直稱在競選中處於劣勢，目的是防止支持者過於自滿，以保持聲量。

美國民主黨全國代表大會周一已於伊利諾州芝加哥市登場，將持續至周四。已鎖定民主黨總統候選人提名的賀錦麗，預計將在周四晚正式接受民主黨總統候選人提名，並發表題為「為了我們的未來」的演講，闡述政治主張。